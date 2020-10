PwC Eesti juht: kohati liigub palju raha, üllatavalt palju raha

Tiit Raimla. Foto: PwC Eesti

Samal ajal kui meediaruumis kerkivad esile koroonauudised, mis räägivad inimeste pärsitud mobiilsusest, on ärikeskkond kohati aktiivne, näiteks on ühinemiste ja omandamiste turg; suurem kukkumine majanduses võib siiski veel tulla, rääkis PricewaterhouseCoopers ASi juht Tiit Raimla Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.

“Tehinguid toimub, ettevõtteid ostetakse-müüakse, kusagil on ka väga palju vaba raha. Isegi sellist vaba raha, et ei pea neid tehinguid alati suure pangalaenuga finantseerima, kuigi ka pangad tuleksid praegu kaasa, kui normaalne ettevõte on võib-olla veidike parema hinnaga müügis, kui ta oli aasta-kaks tagasi. Neid tehinguid on tavapäratult, üllatavalt palju,” ütles Raimla.