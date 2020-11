Erkki Kubber: kas laikimine jääbki meie laeks?

Facebook telefonis. Foto: Veiko Tõkman

Ärme unusta meid ümbritsevaid inimesi kiita ja tunnustada, kirjutab noorte ettevõtlikkusprogrammi Changemakers algataja ja eestvedaja Erkki Kubber.

Vaimse tervise roheline raamat toob välja, et iga kolmas 11–15aastane Eesti noor on kogenud depressiivset episoodi. Seal märgitakse ka, et depressiooni ja ärevusega tihedalt seotud virtuaalses keskkonnas viibimine on süvenemas. See tähendab aja veetmist nii sotsiaalmeedias kui muus infomullis, mida läbi telefoni ja arvuti tarbime.