Rivo Sarapik: millal lõpeb inimeste hirmutamine?

Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik. Foto: Andras Kralla

Meil pole vaja mitte hirmu koroonaviiruse ees, vaid selget arusaama, kuidas on turvaline käituda, kirjutab Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik.

Kõigepealt natuke numbritest. Nädalavahetusel viitas meditsiinijuht Arkadi Popov ajakirjanduses, et koroonaviirus on 5–10 korda surmavam kui gripp. See pole siiski täpne. Popov argumenteeris seda nakkusjuhtumite ja surnute suhet kõrvutades, mis on viimastel gripihooaegadel olnud 0,1%. Sellisele järeldusele jõudmine pole aga täpne, sest Popov jättis arvutustes arvestamata koroonaviiruse varjatud leviku, milleks hinnati kevadel uuringus kinnitatud positiivsetest proovidest kuni kümme korda suurem arv. Teisisõnu, selle nurga alt vaadates on tegemist võrreldavate tõbedega.