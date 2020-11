Endriko Võrklaev: teisest sambast loobuja kaotab 10 000 eurot

Endriko Võrklaev Foto: Veiko Tõkman

Järgmise aasta sügisest saavad soovijad II sambasse kogunenud välja võtta, kuid selge on see, et väljumine tähendab keskmise palga saajale kümne aasta jooksul ligikaudu 10 000eurolist rahalist kaotust, kirjutab SEB fondijuht Endriko Võrklaev.

Teatavasti makstakse soovijatele välja kogu II samba raha, mis on sinna kogunenud. Kõigilt neilt võetakse maha 20 protsenti tulumaksu, nii et näiteks sambas oleva 6000 euro asemel jõuab pangakontole 4800 eurot jne. Raha väljavõtmine tähendab ka seda, et uuesti II sambaga liitumine saab võimalikuks alles kümne aasta pärast.