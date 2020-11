Mihkel Nestor: Eesti uus ekspordiime traavis lagedale

Mihkel Nestor. Foto: Raul Mee

Aastaid kestnud püüdlused leida meie oma Nokia, näivad viimaks ometi vilja kandvat. Nimelt on Eesti uueks kallihinnaliseks ekspordiartikliks saanud tehnoloogiaettevõtted, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Et Eesti majandus on ekspordikeskne, on teada-tuntud tõde, kuid mida aeg edasi, seda keerulisem on siinsetel eksportööridel leida maailmaturul tulusaid teenimisvõimalusi. Eriti valuliseks on olukord muutunud praegusel koroona-ajastul. Tänavu teises kvartalis langes Eesti kaupade ja teenuste müük välismaale lausa 19%.