Raido Toonekurg: 100aastase autoärimudeli lõpp paistab

Foto: Raul Mee

Aastaks 2030 liigub raha autoäris betoonist ja klaasist juhtmetesse ja pilve, kirjutab ASi Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.

Ilmselt on enamik jae-ja hulgikaupmehi saanud aru, et nende äri muutub lähiaastatel väga arvestavalt. Kui Eesti juhtivate jaekaupmeeste poodides kasutab keskmiselt juba 40% klientidest iseteeninduskassat ning paremates poodides ulatub iseteeninduskassade kasutamise osakaal 70%ni, siis see näitab, et tarbija käitumine on selgelt muutunud, võrreldes viie aasta taguse ajaga.