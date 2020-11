Asse Sauga: kuidas siduda liiklustrahvid krüptorahaga

Foto: Andres Haabu

Krüptorahanduse maailmas võib leida uue innovaatiline leiutise – automaatsed detsentraliseeritud börsid, mis loovad enneolematuid investeerimisvõimalusi. Neid tutvustab krüptoraha ekspert Asse Sauga.

Krüptorahanduse maailmas on börse juhtiva statistikat koondava saidi coinmarketcap.com andmeil üle 300 börsi (exchange). Kui traditsioonilises maailmas on ainult ühte kindlat liiki börse, siis virtuaalmaailmas on kahte liiki – tsentraliseeritud ning detsentraliseeritud.