Simmo Kruustük: Eesti vorst vajab Saksa poodi jõudmisel riigi abi

Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük Foto: Nõo Lihatööstus

Ajal, mil HoReCa sektor kidub ja inimesed noolivad kauplustest järjest enam odavat importkaupa, vajavad Eesti toiduainetöösturid riigi abi, et välismaal kanda kinnitada. Miks ei võiks riik meile Saksamaa turul appi tulla, küsib Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

Arenguseire Keskus tuli hiljuti välja raportiga, millest selgub, et koroonapandeemia võib kasvatada varjatud protektsionismi Eesti toidutööstuste eksporditurgudel. Keskuse ekspert Uku Varblane kommenteeris ka, et kuigi toiduainetööstus on koroonapandeemias püsinud võrdlemisi stabiilsena, on oluliselt vähenenud hotellidele ja restoranidele suunatud müük. Nii jääb näiteks hotell või restoran lihatootjatele võlgu. Tekib ringvõlgnevus.