Analüüs: see ei ole enam mingi pehmode värk

Naistega tuleb arvestada. Foto: TIZIANA FABI, AFP/Scanpix

Kui me tahame ellu jääda, siis peame kohanema ja arvestama võrdõiguslikkuse, jätkusuutlikkus, keskkonnahoiu ning sotsiaalse vastusega firmade juhtimisel, kirjutavad Nasdaq Tallinna juhatuse esimees Kaarel Ots ja Prudentia Eesti juhtivpartner Illar Kaasik.

Kas tõesti on maailm hukas ja äri ei saagi enam teha ilma naisi, rohelisi või vähemusi kaasamata, võis küsida ja tõenäoliselt küsiski mõni „rahvuskonservatiivist“ ettevõtja, süüvides hiljuti ilmunud 2020. aasta Eesti kõige väärtuslikumate ettevõtete TOP 101 edetabelisse. Mõjutas ju seal ettevõttele pandud hinnalipikut miski „pehmode värk“ lisaks „normaalsele“ varade mahule, kasvule ja kasumlikkusele. Vastus on lihtne – saab ikka. Lihtsalt riikides, kus asuvad näiteks ka Eesti ettevõtete traditsioonilised partnerid ja rahastajad, muudab see äri tegemise oluliselt keerulisemaks.