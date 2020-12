Volkswageni rattajäljed nihutavad Eesti statistikat

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor Foto: Andras Kralla

Suure autotootja raamatupidamislikud liigutused on jätnud suure jälje Eesti majandusstatistikale. Kas tulevikus on neil mõju ka reaalmajandusele, küsib SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Koos värske SKP numbriga tuli ilmsiks ka see, et maailma suurim autotootja, Volkswagen Group, on Eestisse asutanud allüksuse ja plaanib siin hakata tegelema oma autodes kasutatava tarkvara arendamisega. Kuigi siinne ettevõte asutati alles tänavu kevadel ja septembri seisuga töötas seal kõigest kuus töötajat, on see juba märkimisväärset mõju avaldanud Eesti majandusstatistikale. Nimelt aitab ettevõtte intellektuaalsete varade – mis ühe suurautotootja tarkvarasüsteemid kahtlemata on – liigutamine siinse juriidilise keha alla selgitada rekordilist hüpet põhivarainvesteeringutes, mis kolmandas kvartalis suurenesid 13%. Kui investeeringud intellektuaalsetesse varadesse olid 2,5 korda kõrgemad kui mullu, siis investeeringud masinatesse ja seadmetesse kahanesid samal ajal 7% ja eluasemeinvesteeringud koguni 18%.