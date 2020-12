Leon Glikman: kinnisvara puhul olgu kodutöö tehtud

Leon Glikman. Foto: Meeli Küttim

Kinnisvaratehingu nagu iga majandusotsustuse tegemisel ei tohi tellitud hinnangu puhul unustada omaenda kriitilist meelt, kirjutab vandeadvokaat Leon Glikman.

Koroonakriisi mõju kinnisvaraturule on raske ennustada. Majanduslangusega kaasneb ühelt poolt investeerimisvõime ja nõudluse kahanemine, teiselt poolt on kinnisvarasse investeerimine üks kõige lollikindlamaid vara säilitamise viise, seda eriti veel raha juurdetrüki ja aktsiaturgude ebakindluse tingimustes. Oma mõju on kodukontorite populaarsuse tõusul ja võrdeliselt büroopindadele nõudluse vähenemisel.