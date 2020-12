Annika Jaanson, Jaanus Mody: usaldame halduri valiku võlausaldajatele!

Annika Jaanson, Jaanus Mody. Foto: Erakogu / COBALT

Pankrotimenetluste kvaliteedi tõusuks on tarvis konkurentsi, kirjutavad advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Annika Jaanson ja juhtivpartner Jaanus Mody.

Pankrotihaldurite ja -menetluste suhtes kerkivad aeg-ajalt kahtlused menetluste aususe ja professionaalsuse suhtes. Miks on nii, et võlausaldajate nõuete rahuldamismäär on äärmiselt madal ning aeg raha kättesaamiseks väga pikk (World Bank Groupi analüüsi "Doing Business 2020" kohaselt saab võlausaldaja Eesti pankrotimenetluses ühe dollari kohta tagasi pelgalt 36,1 senti ja selleks kulub keskmiselt 3 aastat, samas kui Rootsis on need numbrid vastavalt 78,1 senti ja 2 aastat ning Soomes 88 senti ja 0,9 aastat)?