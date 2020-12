Arko Kurtmann: ahnus on hirmu seljatanud

Arko Kurtmann. Foto: Liis Treimann

Koroonavaktsiini uudised taastasid optimismi maailma aktsiaturgudel. Investorite hirm majandusliku ebakindluse ees on asendunud julgusega ja see avardab ka Eesti ettevõtjate tegutsemisvõimalusi, kirjutab Coop Panga juhatuse liige ja ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann.

CNN Business Fair & Greed Indexi abil mõõdetakse seitsme näitaja kaudu aktsiaturgudel valitsevat meeleolu. Indeksi väärtus kõigub skaalal nullist sajani. Tänavu oli madalaim tase 12. märtsil, kui indeksi väärtuseks mõõdeti 2 punkti – see näitas hirmu ja ebakindlust seoses USA presidendi Donald Trumpi teatega, et reisimine enamikku Euroopa piirkondadesse on keelatud. Novembri keskpaigas tõi aga Pfizeri uudis edust koroonavaktsiini testimisel kaasa indeksi tõusu 92 punkti peale, mis näitab investorite ebakindluse taandumist ja taastunud optimismi.