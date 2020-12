Ulvi Sloog: kuidas tagada auditite ausus ja kvaliteet?

Ulvi Sloog. Foto: Heiki Laan

Miks on kehtestatud erireeglid avaliku huvi üksuse audititele, selgitab audiitortegevuse järelevalve nõukogu kvaliteedikontrolli spetsialist Ulvi Sloog.

Audiitori eesmärk on väljendada arvamust ettevõtte finantsaruannete kohta – saada kindlus, et need ei sisalda olulist viga ning väljendavad õiglaselt, see tähendab kooskõlas rakendatud raamatupidamise reeglitega, ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.