Allan Rajavee: osati ma mõistan teie muret, härra Vooglaid

Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee. Foto: Liis Treimann

Kuigi konservatiivide hääl kõlab Eesti e-avalikkuses üha võimsamalt, tõstatab Objektiivi YouTube’i kanali külmutamine küsimuse, kuidas peaks sotsiaalmeediaplatvormid üleslaetavat sisu modereerima ja kas tehnoloogihiidude sisunormid vastavad üldistele sõna-, loome- ja ajakirjandusvabadusega paika pandud normidele, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

Viimastel päevadel on katoliikliku usutaustaga konservatiivse suunitlusega meediaportaal Objektiiv löönud häirekella, kuna YouTube’i moderaatorid on eemaldanud nende kanalilt viis stuudiointervjuud ja keelanud portaali toimetusel videote postitamise. Objektiivi üks eestvedajatest Varro Vooglaid kahtlustab, et tegemist on Eesti liberaalsete aktivistide organiseeritud sotsiaalmeedia aktsiooniga, mille käigus märgitakse massiliselt ning organiseeritult Objektiivi videoid vihakõne sisaldavaks materjaliks. YouTube’i moderaatorid on aktivistide surveaktsioonile allunud.