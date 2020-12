Tõnu Mertsina: Tallinna osatähtsus Eesti majanduselus kahaneb

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Raul Mee

Kuigi Tallinnas loodud SKP elaniku kohta ehk elatustase oli möödunud aastal 165% Eesti keskmisest, on see osakaal viimastel aastatel oluliselt langenud, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tallinnas loodi möödunud aastal küll üle poole (54%) Eesti SKPst, kuid see osakaal pole alates 2014. aastast oluliselt muutunud. 2018.-2019. aastal on pealinna osakaal kogu riigi SKPs isegi veidi vähenenud. Viie aastaga on SKP osakaal Eesti keskmise suhtes vähenenud kõige enam Ida-Viru maakonnas. Eriti tugev vähenemine toimus möödunud aastal. Enim on SKP osakaal Eesti keskmise suhtes suurenenud aga Tartu linnas ja Harju maakonnas (ilma Tallinnata).