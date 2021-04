Arhitektide liidu juht: igat sorti katuserahadel olgu lõpp

Andro Mänd. Foto: Erakogu / Reio Avaste

Rohkem kuulamist ja kaasamist, planeerimist ja koordineerimist, soovitab Reformierakonna ja Keskerakonna valitsusele Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Elevandiluust tornid seisavad savijalgadel – peamise hoiaku muutusena ootan erialaspetsialistide kaasamist. Usaldage valdkondade spetsialiste ja suhelge nendega võimalikult palju, nii on suurem tõenäosus vältida korruptsioonihõngulisi otsuseid ning saab tõsta riigipoolsete otsuste kvaliteeti. Enamik suuri korruptsioonijuhtumeid on seotud kinnisvara arendustega. Seega on vaja kogu ehitus-projekteerimise valdkonda, mille lahutamatud osad on ka planeeringud ja projekteerimine, muuta läbipaistvamaks ja kvaliteedipõhiseks.