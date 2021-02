Ants Nõmper: revolutsioon õigusnõustamises jääb ära

Ants Nõmper. Foto: Raul Mee

Kui pandeemia alguses kostsid hääled, et maailm ei ole enam kunagi endine, siis praegusel ajal tundub, et kõik endine tuleb tagasi, kirjutab Ellex Raidla Advokaadibüroo juhtivpartner Ants Nõmper Äripäeva Infopanga advokaadibüroode kvartaliraportile.

Majanduse toetusmeetmed on suunatud sellele, et võimalikult kiiresti ja suures ulatuses taastada endine olukord. Seega võib arvata, et mingit põhimõttelist muutust enamikus majandussektorites pandeemia kaasa ei too. Lennukid hakkavad lendama, restoranid tehakse lahti, maskid võetakse eest ja sportima lubatakse ka need, kes koondisesse ei mahu. Kindlasti ei too pandeemia kaasa revolutsiooni õigusnõustamises.

Õigusnõustamise turu reaktsioon pandeemiale oli tagantjärele hinnates üsna tavapärane ettevõtte kriisikäitumine. Nägime nii kärpimist, kohanemist kui ka turu ümberjaotamise püüdlusi.

Advokaadid suunduvad juristideks