Kiibitootja AMD ületas investorite ootused

Kiibitootja Advanced Micro Devices avaldas teisipäeval oma esimese kvartali tulemused, ületades sellega analüütikute ootused nii käibe kui ka kasumi osas.
- Kiibitootja tegevjuhi Lisa Su on varem sõnanud, et tehisintellekti andmekeskuste turg kasvab 2030. aastaks triljoni dollarini.
- Foto: AFP/Scanpix
Ettevõtte esimese kvartali käive küündis 10,25 miljardi dollarini, ületades sellega analüütikute 9,89 miljardi dollari prognoosi. Ka kasum aktsia kohta ulatus 1,37 dollarini, edestades oodatud 1,28 dollarit. Eelmise aasta samas kvartalis teenis ettevõte 7,43 miljardi dollarise käibe juures kasumit 0,96 dollarit aktsia kohta.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Kiibitootja AMD saavutas mastaapse võidu, sõlmides lepingu sotsiaalmeediahiiglase Metaga. Tehingu raames tarnitav 6-gigavatine arvutusvõimsus esitab otsese väljakutse seni turgu valitsenud Nvidiale.
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi sõnul on ettevõtte turuosa Hiinas langenud nullini.
Amazoni tegevjuht Andy Jassy andis aktsionäridele mõista, et ettevõte plaanib hakata oma tehisintellekti protsessoreid müüma kolmandatele osapooltele.
Micron Technology aktsia kallines esmaspäeval enam kui 5% pärast seda, kui mälukiipide tootja teatas plaanist rajada Taiwani teine kiibitehas.
Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ viib läbi avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus saavad investorid märkida 11% aastase intressiga tagatud võlakirju. Emissioon annab Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimaluse osaleda ekspordile keskenduva ettevõtte järgmises kasvufaasis.