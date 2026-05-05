USA ja Iraan vahetavad Hormuzi väinas rakette, aga relvarahu püsib

USA kaitseminister Pete Hegseth kinnitas teisipäeval, et Ühendriigid ei otsi Iraaniga uuesti konflikti.
Esmaspäeval ründas Iraan kaubalaevasid ja USA sõjalaevasid tiibrakettidega, Ühendriigid pommitasid vastuseks aga seitset Iraani väikelaeva. Iraan on teinud ka raketirünnakud Araabia Ühendemiraatide vastu.
