05.05.26, 00:31 Palantir alustas aastat tugeva kasvuga ja kergitas prognoose Palantir Technologies alustas aastat oodatust tugevamate tulemustega, kergitades esimeses kvartalis nii müügitulu kui ka kasumi rekordini.

Tegevjuhi Alex Karpi sõnul on Palantiri USA äri viimase kaheteistkümne kuuga enam kui kahekordistunud.

Ettevõtte müügitulu kasvas aasta esimese kolme kuuga 85%, ulatudes 1,63 miljardi dollarini. See ületas Bloombergi koondprognoosi, mis oli 1,53 miljardit dollarit. Suurem osa müügitulust ehk 1,28 miljardit dollarit teeniti USA turult.