Palantir alustas aastat tugeva kasvuga ja kergitas prognoose

Tegevjuhi Alex Karpi sõnul on Palantiri USA äri viimase kaheteistkümne kuuga enam kui kahekordistunud.
Foto: Reuters/Scanpix
Ettevõtte müügitulu kasvas aasta esimese kolme kuuga 85%, ulatudes 1,63 miljardi dollarini. See ületas Bloombergi koondprognoosi, mis oli 1,53 miljardit dollarit. Suurem osa müügitulust ehk 1,28 miljardit dollarit teeniti USA turult.
USA fondijuhi Michael Burry kiiresti kustutatud säuts vallandas Palantiri aktsias tugeva müügisurve ja viis aktsia 7protsendisesse langusse. Investoreid ehmatas tema kriitika ettevõtte tehisaruäri väljavaadete suhtes.
