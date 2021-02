Tiina Maiberg: ettevõtlus jäises kliimas annab erilisi võimalusi

President Kersti Kaljulaid tutvustamas esitlusel Eesti kandidatuuri Arktika Nõukokku. Foto: Välisministeerium / Annika Haas

Eesti taotlus saada Arktika Nõukogu vaatlejariigiks pole üksnes välispoliitiline käik, vaid sel on selge tähendus ettevõtjatele, kirjutab Eesti Helsingi saatkonna majandus- ja meedianõunik Tiina Maiberg.

Liustike sulamine, veetaseme tõus, maalihked, tsunamid – ja tagajärjed on ettearvamatud. Mõni nädal tagasi avaldati väljaandes ArcticToday artikkel, mis tõstis taas tähelepanu keskmesse eelhoiatussüsteemide vajalikkuse Arktikas, sest see annaks ohupiirkonnas elavatele inimestele võimaluse õigel ajal sealt lahkuda ja elusid säästa. Seda ei olnud, aga seda on vaja.