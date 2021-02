Raido Randoja: piirideta ülikool, Eesti parim võimalus

Raido Randoja. Foto: Erakogu

Praegune ülikoolide õppeprotsess on kui teatejooks, kus paari tõkke mahakukkumisel sind jooksust elimineeritakse. Aeg on lähenemist muuta, kirjutab mehaanikainsener Raido Randoja Äripäeva essees.

2020. aasta näitas, et sõltumata meie parimast tahtmisest ja jättes kõrvale poliitilised ja usulised mõjud, võib meile juba harjumuseks saanu muutuda väga kiiresti. Piirangud, mida me pole teatud juhtudel juba aastakümneid kogenud, on tulnud tagasi. Tulevikus tuleb osata ka selliste piirangutega toime tulla – nii ühiskonnas üldiselt kui ka (üli)koolides.