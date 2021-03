Raul Ennus: täiskasvanuharidus on Eestis alaväärtustatud

Juunika Koolituse juhtivpartner Raul Ennus Foto: Erakogu

Täiskasvanuõppe kvaliteedi tõstmine on tähtis, kuid ebatõhusa bürokraatia suurendamise ja ettevõtlusvabaduse piiramise asemel tuleks kasutada lahendusi nagu koolituste targalt tellimine ja ühiste heade tavade loomine, kirjutab Juunika Koolituse juhtivpartner Raul Ennus.

Keskmisel Eesti ettevõttel ei ole üldjuhul ressursse ja tihti ka kogemusi, et konkurentsivõime tõstmiseks kaasata teadusasutusi, viia läbi mahukaid uuringuid või eksperimente või palgata tippeksperte välismaalt. Seetõttu on täienduskoolitus kui konkurentsivõime tõstja ja innovatsiooni mootor paljude firmade jaoks üks vähestest jõukohastest ja kättesaadavatest vahenditest. Paraku ei ole see arusaam veel ühiskonnas laiemalt juurdunud ja täiskasvanuõpe on tihti alaväärtustatud. Sellest vaatepunktist on igasugune tähelepanu täiskasvanuharidusele väga hea.