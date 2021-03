Keskkonnaameti peadirektori asetäitja: mis parandaks jäätmete ringlussevõttu?

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius Foto: Erakogu

Paneme pead kokku ning loome Eestis võimalused ringlussevõtuga seotud uute ärimudelite tekkeks, jäätmekäitlejatele võimaluse eraldada terad sõkaldest, riigile ülevaate strateegilistest kitsaskohtadest ja kodanikule kindluse, et tema panus jäätmete liigiti kogumisse on tulemuslik, kirjutab Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius.

Viimastel nädalatel on toimunud elav arutelu selle üle, mil määral toimib Eestis jäätmete ringlussevõtt. Jäätmekäitluse ahel on pikk ja keerukas. Lisaks sellele, et on palju erinevaid käitlemist vajavaid materjale, on ka palju erinevaid osapooli, töövooge ja tehnoloogiaid, millega arvestada.