Laura Kullerkupp: hea teenus on nähtamatu

Laura Kullerkupp. Foto: Erakogu

Teadlikult ei rõõmusta klient iga päev nähtamatu teenuse üle, küll aga juurdub tema lojaalsus, kirjutab agentuuri Rethink partner Laura Kullerkupp.

Vastab tõele, et head teenust ei pane keegi tähele, see on nähtamatu. Inimesele on hea teenus normaalne olek, neutraalsus. Näiteks igapäevaselt kõndides me ei mõtle sellele, et jalgadel on kingade sees mõnus – ebamugavustunde puudumine on normaalne. Kui aga mõni uus jalanõu hõõrub kannale villi, tunneme seda igal sammul. Hiljem kõnnime selle jalanõuga väga ettevaatlikult või viskame lausa kingad ära.