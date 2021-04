Maie Jõgar: Raadilinn – Euroopa EdTechi keskus

Maie Jõgar Foto: Erakogu

Tartusse peab tulema üks – ja miks mitte esimene – Euroopa hariduse tehnoloogia keskus, kirjutab osaühingu New Tallinn tegevjuht Maie Jõgar konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti Rahva Muuseumi hoone Tartus Raadi linnaosas on üks suuremaid Eesti rahva investeeringuid, mida pole suudetud täiel määral ära kasutada. See on kõige võimsam Eesti arhitektuuriline maamärk, mis eeldab kooslust samalaadse väärtusega arhitektuuriga, mis tõstaks nii Tartu linna kui ka Eesti tuntust ja mainet maailmas.