Viljar Arakas: kuidas seletada seletamatut?

EfTEN Capital ASi tegevjuht Viljar Arakas Foto: Raul Mee

Kui inimesed usuvad, et kinnisvarahinnad peavad kasvama, siis nad ka kasvavad, kirjutab EfTEN Capital ASi tegevjuht Viljar Arakas ettevõtte blogis.

Kinnisvaraturg ei jäta külmaks vist ühtegi eestlast. See nähtus vajaks Tallinna Ülikooli antropoloogide poolt suisa teaduslikku uurimist. Endale olen seda selgitanud hüpoteesiga, et 700 aastat orjaööd ning hiljutised 50 aastat „viljastavates kommunismi tingimustes“ on jätnud meie alateadvusesse sügava jälje – eraomand on eestlase identiteedi püha ja puutumatu osa, kuna sajandite vältel on meid eraomandist eemale hoitud.