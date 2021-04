Kai Realo: kui sa ei paindu, siis sind murtakse

Kai Realo. Foto: Andras Kralla

Paindlikkus töösuhetes on tulnud, et jääda, just selleks oligi vaja hea tahte lepet jaekaubanduses, kirjutab Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine, Circle K juht Kai Realo.

Aastaid tagasi võis tööturul seda öelda töötajate vaatenurgast. Autoritaarne juhtimisstiil oli tollal tavaline, tööohutusega tegelemine alles lapsekingades ning tormilise majanduskasvu aastatel tuli paljudes sektorites tööd rabada ka ohtrate ületundide abil. Usun, et keskealised veel mäletavad seda aega, kus kontorist tööpäeva lõpul lahkumine oli selgelt taunitav. Üldine tava nägi ette, et kõik jätkavad tööd ka siis, kui lepingujärgsed tunnid on läbi.