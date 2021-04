Mart Jesse: otsi võimalusi oma nõrkuste hulgast ning oled suuremeelne ja võitmatu

Mart Jesse. Foto: Liis Treimann

Eesti on astumas samme maksujõuetute inimeste võlgadest vabastamise protsessi lühendamiseks, kuid otsus peaks olema märksa jõulisem – mitte kolmele, vaid ühele aastale, kirjutab Mart Jesse arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Me teame enamasti oma tugevusi ja arendame neid meelsasti. Oma nõrkustest kipume aga mööda vaatama. Ometigi on just nõrkused takistusteks, mis hoiavad meid ühel hetkel kinni kiiremini ja kõrgemale lendamast. See kehtib nii isiklike arenguvõimaluste kui ka ühiskonna kohta tervikuna.