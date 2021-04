Madeleine Tults: igasse idusse vähemalt üks pensionär

Madeleine Tults. Foto: Erakogu

Futurist ja interaktsioonidisainer Madeleine Tults kutsub arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis üles viima vanemat põlvkonda mentorina või mõnes muus vormis kokku kasvavate ettevõtetega, et nood saaksid kasutada teistmoodi kastist väljas mõtlemist ja elukogemust, mida endal napib.

Eduka Eesti valemi koostamisel on välja jäänud üks oluline tegur ja potentsiaalne ressurss, need on meie pensionärid. Pigem nähakse 65. eluaasta piiri ületanuid paisuva raske massina, mis noort võrsuvat põlvkonda lämmatab ja riigieelarve lõplikult tasakaalust välja lüüa ähvardab. Bilansi vaates puhas passiva. Mõtleks aga hoopis teisiti!