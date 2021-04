Tanel Mällo: sinu tõeline hea pikk plaan

Tanel Mällo. Foto: Erakogu

Millegi uue ja kiire asemel võiks igaüks, ja riikki, jõuda välja hea pika plaanini. Mida teha, sellest kirjutab abikaasa, isa ja psühholoogiadoktor Tanel Mällo arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Maailmas on moes pikad plaanid. Ent see on kõrgmood, mille kannavad reaktiivse kiirmoe eelistajate kõrval välja vaid vähesed. Tabav näide, ehkki praegu mitte kõige parem eeskuju on Hiina. “Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise” võti seisneb peale täpsete kiirlahenduste ka mingisuguse esmapilgul müstilise pika plaani järgimises. Isegi kui see tähendab nii mõnegi uuendava ja kiirendava idee tagasi kokapurki toppimist.