Poliitikaradar: Reformierakonna jackpot eelarveplaanides

Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Reformierakond võtab eelarveplaanidega kolm võitu, Isamaa sisesõda on läinud nugade peale, võimuliit on juba kaks korda opositsioonile vastu tulnud.

Viimaks on märke sellest, et vana hea Reformierakond on valitsuses tagasi. Kellele on see halb uudis, kellele mitte, aga riigi nelja aasta eelarvestrateegiaga paistavad oravad väga nutikalt tõmbavat pika kõrre. Seda eelkõige sõnumite mõttes oma valijaile. Keskerakonna seis seevastu on üsna hapu. Kaksikliidu võimalusele end turvaliselt tunda aitab aga hoolega kaasa Isamaa, kus senised retoorilised võtted on nüüdseks muutunud päris jõulisteks praktilisteks sammudeks. Isamaa esimees ja talle vastanduvad Parempoolsed näivad olevat otsustanud, et mingit leppimist olla ei saa – keegi peab kaduma. Hetkel on jõuõlg esimehe kasuks, aga kas see võib osutuda Pyrrhose võiduks?