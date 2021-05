Andree Raid: suurte korterite üüriturg ootab pakkumistega täitmist

Kinnisvara- ja õigusbüroo Raid & Ko juhatuse liige Andree Raid Foto: Erakogu

Eesti üüriturg on jõudnud arengutasemele, kus üürileandjad võiksid turule tuua ka suuremaid ehk nelja- ja enamatoalisi kortereid, kirjutab kinnisvara- ja õigusbüroo Raid & Ko juhatuse liige Andree Raid.

Enamus üürileandjaid keskendub väikekorterite üürileandmisele. Üüriinvestori unistus on ühe- või kahetoaline korter, kus on võimalikult vähe ruutmeetreid. Üürnikele pakutakse üürikorteri näol säästutoodet, mille peamine argument on võimalikult soodne hind.