Holger Haljand: tulus tulevik ootab investeeringuid

Holger Haljand. Foto: Andres Haabu

Järjest suurema hulga ettevõtete jaoks on oluline nende tegevuse keskkonnasõbralikkus, mille juures mängib suurt rolli teenuste ja tootmisprotsesside digitaliseerumine, kirjutab Telia Eesti ärikliendiüksuse juht Holger Haljand.

Keskkonnasäästlikkus ja kliimaneutraalsuse saavutamine on aina tähtsamad märksõnad nii ettevõtete kui ka toodete ja teenuste tarbijate jaoks. Jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku majandamise juures on oluline roll digitaliseerumisel, mis esialgu võib tähendada ettevõtetele lisainvesteeringuid, kuid pikas perspektiivis on seeläbi võimalik tõsta tootlikkust ja muuta toormekasutust efektiivsemaks, samal ajal parandades ka üldjuhtimist ja suurendades inimeste teadlikkust keskkonnaküsimuste osas.