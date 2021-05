Herty Tammo: siit, kaasteelised, tuleb maailma esimene triljonär!

Herty Tammo esinemas Äripäeva Gaselli kongressil 2021. Foto: Raul Mee

Süva- ja rohetehnoloogias peituvad tohutud tuleviku edulood, võidurelvastumisel innovatsiooniriigiks määrab edukuse kiirus, kirjutab ärikiirendi Startup Wise Guys kaasasutaja ja tööstur Herty Tammo Äripäeva essees.

Viimastel nädalatel palju tähelepanu köitnud ükssarvikute statistika järgi on Eesti jõudnud miljardidollariliste ettevõtete kasvatamisel Euroopa parimast maailma tippude hulka. See on suur võit. Oleme olnud erakordselt edukad ja meie saavutused demonstreerivad hästi kohaliku ökosüsteemi tugevust.