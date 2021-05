Poliitikaradar: kes ripakil, see ära!

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Keskerakond tõmbab Tallinnas enda külge hooletusse jäetud poliitilisi konkurente, Isamaa tegi, mida oodatud – 400 uut liiget toonud Sütt visati parteist välja, valitsus on teinud sada päeva tööd.

Vähehaaval hakkab selguma, mis taktikaga lähevad poliitikud kohalike valimiste heitlusse kõige põnevamal tandril Tallinnas. Keskerakond on asunud läbimõeldult värbama endale konkurentide poliitikuid. Teistel erakondadel on eluliselt oluline asuda kiiresti vastukäikudele. Selle asemel aga rabeleb mõni partei siseheitlustes, mis on viinud juba ka mõned kohalikud poliitikud otsusele kandideerida valimisliiduna. Samal ajal püüab EKRE end meeldivaks teha euroliidu vastastele ja ka venekeelsetele valijatele, mis omakorda peaks nörritama Keskerakonda. Niisiis – Reformierakonna vastane on Keskerakond, Keskerakonna vastane on EKRE, EKRE vastased on kõik teised ning sotsid ja Isamaa võitlevad esmalt iseendaga.

Meeldetuletus: telli Poliitikaradar endale postkasti https://www.aripaev.ee/telli-poliitikaradari-uudiskiri