Swedbanki juhatuse liige: ärme kaota pead – ideed loevad

Tarmo Ulla. Foto: Andras Kralla

Investori mõtteviisiga inimene peaks mõistma, et tormijooksuga kaasa minemine ei ole kasumlik. Keskkonna ettemääramatus ei takista heade ideede elluviimist, kirjutab Swedbanki juhatuse liige, eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Vaatamata sellele, et majanduskeskkonna käekäigu kohta on pea lõpmatus koguses arvandmeid, ei ole siiani suudetud välja töötada mudeleid, mis võimaldaksid täpselt tulevikku prognoosida. Analüüsima ja prognoosima peab, seda tehaksegi igapäevaselt, aga alati säilib risk, et kõik läheb hoopis teisiti. Nii ei tasu ka inimestel teha suuri otsuseid ühe või paari majandusnäitaja tõusu või languse hirmus, vaid oma isiklikke vajadusi ja võimalusi kaaludes.