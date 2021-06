Riigikohtunik: minister oli jätnud oma töö tegemata

Kohus on teinud otsuse, mis on paljudes segadust tekitanud. Foto: Sven Arbet

Riigikohtunik Nele Parrest kommenteerib kohtuotsust, mille tulemusel on ehitusvaldkonnas kutsetunnistuste andmine peatatud kuni ministri uue määruseni.

Ehitusseadustik sätestab, et teatud tegevusaladel töötamiseks vajalikud kvalifikatsiooninõuded peab kehtestama minister oma määrusega. See on demokraatlikel valimistel legitimeeritud parlamendi selge käsk ministrile: ministril on õigus ja ka kohustus need nõuded kehtestada. Minister ei saa jääda tegevusetuks või volitada seda ülesannet täitma kedagi teist põhimõttel: „Peaasi, et keegi kehtestab“. Samuti ei või ta olla ainult kummitempel teiste otsuseid heaks kiites. Ministril lasub poliitiline vastutus oma valdkonna eest ja parlament saab kasutada talle põhiseadusega antud hoobasid, kui minister ei saa hakkama.