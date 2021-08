Juhtivanalüütik: laialdane hinnatõus hoiab üldist kasvu tagasi

Statistikaameti majandusstatistika juhtivanalüütik Robert Müürsepp Foto: Andres Haabu

Kui aasta tagasi eriolukorra ajal ja sellele järgnenud perioodidel pidurdas hinnalangus majanduslangust, siis nüüd ootab meid vastupidine pilt, kirjutab statistikaameti majandusstatistika juhtivanalüütik Robert Müürsepp ameti blogis.

Koroonaviirus on olnud Eestis fookuses ligi poolteist aastat. Selle ajaga on terviseameti andmetel olnud meil üle 135 000 kinnitatud haigusjuhtumi ja kahjuks ligi 1300 surma. Koroonateste on tehtud rohkem kui Eestis on elanikke. Praeguseks on pooled Eesti elanikest saanud kätte vähemalt ühe kaitsesüsti ja 44% elanikest on täielikult vaktsineeritud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099