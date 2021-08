Mihkel Kangur: pildikesi rohelise(ma)st tulevikust – vähem asju, päikesereise ja keskvõimu

Pilt on illustreeriv Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Scanpix

Kui kõik hästi läheb, siis võime peagi näha, et see, mida me kanname seljas, mida me sööme ja kuidas sisustame oma aega, on täiesti erinev praegu harjumuspärasest, kirjutab ökoloog Mihkel Kangur.

Valitsustevaheline kiimapaneel on meie ette seadnud nii piitsa kui prääniku. Varasem lootusetust loov teadmine, et ka kasvuhoonegaaside emissioonide pidurdamine viib meid paratamatult kliima soojenemise rajal edasi, on asendunud parimate teadmiste kohaselt võimalusega soojenemist pidurdada, kui suudame lähikümnenditel otsustavalt heitmeid kahandada. Seda võimalust on kommenteeritud vajadusega muuta elukorraldust kõigis aspektides.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099