Heikki Mäki: vastutus renditööjõu eest tuleks jagada vahendaja ja tellija vahel

Finesta juht Heikki Mäki. Foto: Finesta

Praegune olukord, kus välismaalt saabuva tööjõu sotsiaalsete garantiide ja maksude laekumise eest vastutab vaid vahendusfirma, paneb haavatavasse olukorda siia saabuvad võõrtöölised ja jätab Eesti riigi ilma arvestatavast hulgast maksurahast. On aeg anda osa vastutusest tööjõu tellijale ja lõpetada sellega ka turul toimuv skeemitamine, kirjutab tööjõurendi ekspert ja tööjõurendi ettevõtte Finesta juht Heikki Mäki.

Ehkki töötute arv tegi koroonaaja koondamiste taustal mõneks ajaks kasvuhüppe, siis praeguseks näitab töötukassa tööjõubaromeeter taas töökäte puudust. Eriti suures hädas on töötlev tööstus ja teenindussektor, kus käib töö sageli mitmes vahetuses ja tööjõumahu vajadus on suur. See omakorda on kasvatanud huvi renditööjõu vastu, mis on igati tervitatav, kuid kindlasti pole aktsepteeritav viis, mil moel renditööjõudu sageli tööle palgatakse.

