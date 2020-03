Renditööjõudu vahendav firma ootab turupuhastust: see meenutab juba eelmist buumi!

Hansavesti omanik Janek Sirg. Foto: Andras Kralla

Kiiresti kasvanud ja gaselli TOPi jõudnud renditööjõu vahendaja Hansavest Rentali omanik Janek Sirg usub, et nüüd algab turupuhastus.

Hansavest Rentalil on läinud hästi ja ka 2019. aasta oli ettevõttele hea. Ettevõtte omanik Janek Sirg ütles, et tema oli esimene, kellel tuli mõte tuua välistööjõudu Eestisse. Alguses tõi Hansavest siia lätlasi ja seejärel ukrainlasi. Kui Hansavest oli esimene, siis nüüd on sarnase teenuse pakkujaid palju.