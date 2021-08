Arvamused

Tarmo Soomere: me saame sellest kännust üle, teaduse abiga

Tarmo Soomere. Foto: Raul Mee

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere arutleb Pärnu juhtimiskonverentsil 24. augustil peetud ettekande alusel, kuidas teadus ja tarkus on minevikus ühiskonda teeninud, kuidas toimib see praegu ja kus võiks olla see võluvits, mis aitaks teaduse ja teadmuspõhisuse majanduse, ühiskonna ja meie kõigi elujärje veduriks.

Majandusarengu alused sõnastas mõneti ülelihtsustatud kujul rohkem kui poolteist sajandit tagasi enesegi teadmata Henry Thomas Buckle (1821–1862), keda peetakse kaasaegse ajalooteaduse rajajaks. Ta kirjutas: "Ennevanasti olid rikkaimad maad need, mille loodus oli külluslikum, tänapäeval on rikkaimad maad need, mille inimesed on tegusamad." Praegu võiks teda parafraseerida: maad, mille inimesed on targemad.

