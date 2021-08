Ettevõtja: valimislubadused olgu realistlikud

Peep Kuld. Foto: Andras Kralla

Maailmas on ideid ämbrite kaupa, kuid olulised on vaid need, mis päriselt ellu viiakse, ja sellest tuleks lähtuda ka kohalikel valimistel otsust langetades, kirjutab ettevõtja Peep Kuld vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kohalikel valimistel ei ole erakonna maailmavaade nii oluline, kui on riigikogu valimistel. Sest igas kohalikus omavalitsuses on oma kohalikud probleemid ja võimalused. Omavalitsuse volikogu ei ole niivõrd seadusandja ja maailmavaate levitaja kui kohaliku elu edasiviija ja asjade ärategija, konkreetsete ideede elluviija. Ehk ma ei saa erakonnapõhiselt üldistada, et peaks toetama üle-eestiliselt mingit erakonda.

