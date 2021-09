Toomas Kivimägi: iga ettevõtte edu on Pärnu linna edu

Toomas Kivimägi. Foto: Mati Leet

Suhtumine ettevõtjatesse peab suvepealinnas muutuma, kooskõlastused kiiremaks, ühendused paremaks, kirjutab Reformierakonna esinumber kohalikel valimistel Pärnus, endine linnapea, praegune riigikogu liige Toomas Kivimägi vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.

Esimene ja olulisim: ühendused. 39 minutiga Pärnust Tallinna. Ja vastupidi. See ei ole enam visioon ega unistus vaid reaalsus aastal 2026. Nimeks Rail Baltic. Koalitsiooni muutusega Toompeal on ka valitsuse kõhklused kadunud. Rail Balticust pole suuremat Pärnu arengut sedavõrd positiivselt mõjutavat investeeringut. See on paradigmat muutev. Elada parimas elukeskkonnas ja olla maailmale ja maailm meile hästi kättesaadav.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099