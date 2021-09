Hannes Ojangu: digitaliseerimine ja rohepööre – tulevikutrendid vajavad lahtimõtestamist

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Hannes Ojangu Foto: Erakogu

Pelgast sedastusest, et digitaliseerimine, automatiseerimine ja rohepööre on tarvis oma ärimudelisse kaasata, ei ole tolku, kui seda lahti ei seleta, kirjutab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Hannes Ojangu.

Praeguses maailmas on ettevõtjate jaoks väga palju määramatust ja teadmatust tuleviku suhtes. Suures osas on selgusetuse põhjuseks koroonapandeemia ja sellega seotud piirangud, ent selle kõrval on ka teisi teemasid, millega ettevõtjal tuleb oma tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks aktiivselt tegeleda. Olulised mõisted, mis kätkevad nii võimalusi kui komistuskohti, on digitaliseerimine ja rohepööre. Kogu järgmiste aastakümnete Euroopa ettevõtluspoliitika on tugevalt nendega seotud.

