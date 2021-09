Saksa majandusajakirjanik valimiste eel: taastame Hansa Liidu!

Tippkandidaadid eesootavatel valimistel: Annalena Baerbock (rohelised), Olaf Scholz (sotsiaaldemokraatlik partei) ja Janine Wissler (vasakpartei). Foto: Tobias Schwarz / AFP / Scanpix

Miks ei võiks Tallinn, Riia, Bremen ja Hamburg, aga ka teised endised hansalinnad puhuda uuesti elu sisse kunagisele Hansa Liidule? See oleks uut tüüpi linnade ja ettevõtete liit, mida juhiks mitte nostalgia, vaid soov astuda vastu Hiina hegemoniaalsetele ambitsioonidele Euroopas, kirjutab Saksamaa majandusajakirjanik Manfred Sieg (Sieg-Tech).

Sel pühapäeval, 26. septembril, toimuvad Saksamaal parlamendivalimised. Sõltumata sellest, kas valimised võidab ja järgmise valitsuse moodustavad kristlikud demokraadid või sotsiaaldemokraadid, on selge, et Saksamaa tulevast majanduspoliitikat hakkab üha rohkem kujundama koostöö ELi sees. Ainult nii on Saksamaal reaalne säilitada oma positsioon maailma ühe võimsaima majandusena. Ja ilma Saksamaata ei ole ka Euroopa Liit arvestatav majandusjõud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099