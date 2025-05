Tagasi 12.05.25, 15:23 Trumpi värske lubadus kimbutab ravimitootjate aktsiaid üle maailma USA kavatseb langetada retseptiravimite hindu, teatas esmaspäeval Ameerika Ühendriikide president Donald Trump. Tema plaani kohaselt maksaks USA madalaimat hinda kogu maailmas, lubades, et ravimite hinnad langevad kuni 80%.

USAs maksavad paljud retseptiravimid väga palju, sageli peaaegu kolm korda rohkem kui teistes arenenud riikides.

Foto: Reuters/Scanpix

Investorite mure, et seetõttu vähenevad ravimitootjate kasumid, on tänasel eelturul langetanud USA suurimate ravimitootjate aktsiaid. Löögi on saanud näiteks Eli Lilly (‒2,25%), Pfizer (‒1,2%), Bristol-Myers Squibb (‒0,9%) ja Merck & Co (‒2,16%).