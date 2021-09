Kalev Kaljuste: pöörame pilgud (ka) Rootsi!

Kalev Kaljuste. Foto: Erakogu /SDE

Pärnus tegutseb palju Soome ettevõtjaid, kuid minu arvates tuleks alustada Pärnu linna kui ühe parima elukeskkonna ja atraktiivse ettevõtluskeskkonna turundamist ka Rootsi suunal, kirjutab sotsiaaldemokraatliku erakonna esinumber kohalikel valimistel Pärnus Kalev Kaljuste vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.

Tähtsaid otsuseid, mida tuleb langetada, on kindlasti rohkem kui üks. Tuleb tagada ja soodustada järjepidevalt Pärnu linna kiirete ühenduste Rail Baltica, Via Baltica, lennujaama valmimist ning nende ja sadama sidumist omavahel ühtseks logistikasõlmeks. Pärnusse on planeeritud ka Rail Baltica kaubajaam, meil toimib sadam ja kohe valmib ka lennujaam.

